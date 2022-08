God of War, Kratos e le sue armi: l'arsenale del dio della Guerra aspettando il Ragnarok

Mentre aspettiamo di capire quali strumenti di morte imbraccerà il possente Kratos in God of War Ragnarok (qualcuno ha ipotizzato il Martello di Thor?), ripercorriamo tutte le armi usate dallo spartano nell'intera saga di Sony Santa Monica.

Nel lungo viaggio intrapreso dal Fantasma di Sparta, il guerriero dell'iconica esclusiva PlayStation non si è mai lasciato sfuggire l'occasione di servirsi degli strumenti omicidiari più disparati per straziare le carni dei suoi nemici.

Nell'attesa di poter reimpugnare l'Ascia del Leviatano e le fiammeggianti Lame del Caos nell'odissea norrena che si concluderà con il Ragnarok, proviamo allora a ripercorrere a ritroso la strada battuta da Kratos per focalizzarci, appunto, sulle tante armi sfoggiate dallo spartano per scatenare la sua furia.

Dalle Lame dell'Esilio alla devastante Spada dell'Olimpo, passando per il Martello del re barbaro Alrik e la Lancia del Destino, nel nostro ultimo video passiamo in rassegna i tanti strumenti adottati da Kratos per rimpolpare il suo arsenale e moltiplicare il suo potere distruttivo per far tremare i pilastri del cielo e compiere la sua vendetta.

Per un ulteriore approfondimento sulle armi utilizzate dal dio della Guerra per fare a brandelli tutte le creature che hanno osato ostacolarne il cammino, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sulla storia di God of War e le armi di Kratos aspettando il Ragnarok che avrà ufficialmente inizio il 9 novembre su PS4 e PlayStation 5.