God of War: Kratos è bisessuale? Forse. Ne parla il creatore, David Jaffe

Nelle ultime ore su Twitter si è aperta una polemica per quanto riguarda God of War. Come saprete, siamo entrati nel Pride Month, mese dedicato alle problematiche del mondo LGBTQ, e in quest'occasione un utente di Twitter ha postato un'immagine di Kratos con una maglietta recante la scritta multicolore "We are all Human", "Siamo tutti umani".

La foto ha però suscitato un'ondata di post polemici, e dai toni intolleranti e francamente anche intollerabili per l'epoca in cui viviamo, ed ha catturato l'attenzione di David Jaffe, director del primo God of War e quindi tra quelli che maggiormente hanno contribuito a dare vita al personaggio di Kratos.

Jaffe in un tweet ha scritto: "Quando stavo lavorando alle origini di Kratos per il primo gioco, sapevo che fosse bisessuale, finché non si è poi accasato con sua moglie. Quindi sì, Kratos è ufficialmente bisex. Oh, e l'Oracolo di God of War 1? Lesbica, direttamente. Boom!".

Il suo post è stato anche retweettato da Cory Barlog, attuale direttore della serie, prima che poi Jaffe rivelasse le sue vere intenzioni: "Purtroppo quel tweet era una bugia, l'ho scritto giusto per far incazzare tutti gli hater che si sono riversati su quell'immagine di Kratos per il Pride. Onestamente ho sempre pensato che Kratos fosse etero, ma chi se ne frega: e se fosse stato sempre bisex e lo stiamo apprendendo soltanto adesso? Figo! Per me va bene!".

Insomma, Kratos probabilmente resterà eterosessuale, ma i toni con cui si commentano ancora nel 2019 immagini come quella in questione sono francamente incomprensibili, e Jaffe si è divertito a prendere in giro alcuni disturbatori di internet.

God of War ha venduto dieci milioni di copie, stando agli ultimi dati. Per approfondire, leggete il nostro speciale sul documentario Raising Kratos.