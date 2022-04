God of War: Kratos è davvero immortale?

Fin dal debutto di God of War avvenuto nel 2005 su PS2, Kratos si è distinto come uno dei personaggi più potenti e inarrestabili del mondo videoludico. A suo vantaggio, oltre alla forza bruta degna di un Dio greco, la capacità di curarsi in tempi ristretti e di sopravvivere a ogni tipo di ferita. Ma il Fantasma di Sparta è del tutto immortale?

Malgrado un’aspettativa di vita ampiamente superiore a quella di qualsiasi umano, chiaro retaggio del sangue divino che scorre nelle sue vene, considerare Kratos immortale sarebbe un grave errore. Dopotutto, se c’è una cosa che la serie in questione mette in chiaro fin da subito, è che nell’immaginario riproposto da Santa Monica Studio non esiste alcun dio superiore alla morte. Agli occhi dei giocatori, questa evidenza traspare anche nel God of War del 2018, dove il solo mezzo a disposizione per evitare di soccombere è quello di ricorrere alle Pietre della Resurrezione.

