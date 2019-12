God of War: Kratos avrebbe dovuto chiamarsi Dominus

IGN USA ha intervistato recentemente Stig Asmussen, attualmente in Respawn Entertainment ma con un passato di assoluto rispetto in Sony Santa Monica. Per l'occasione Stig ha rivelato un curioso retroscena su God of War.

Come noto Asmussen ha lavorato alla trilogia originale di God of War e secondo quanto raccontato per mesi lo studio si è riferito al protagonista con il nome di Dominus ma in realtà questa denominazione non ha mai convinto del tutto la compagnia.

Il nome era stato scelto per l'assonanza con il verbo "To Dominate" che ben si adatta alla personalità del Fantasma di Sparta, tuttavia è risultato poi difficile associare il termine con la missione di vendetta di Kratos, da qui la decisione di cambiare definitivamente nomenclatura. Pressioni in tal senso sarebbero arrivate anche dal reparto marketing, una volta scartato il nome Dominus il team ha optato per Kratos e il resto è storia nota.

Dopo che Stig Asmussen ha abbandonato Santa Monica Studios per passare in Respawn Entertainment la serie Sony è tornata nelle mani di Cory Barlog, responsabile di God of War per PlayStation 4, uno dei titoli più acclamati e venduti degli ultimi anni, in attesa di un sequel (probabilmente per PlayStation 5) non ancora annunciato.