God of War: Kratos in Egitto in un fan art di un ex illustratore di Ascension

Gli sviluppatori di God of War sono stati chiarissimi nel descrivere Ragnarok come l'ultimo capitolo della saga norrena di Kratos. Una dichiarazione importante, che ha fatto sorgere numerose domande sul futuro del guerriero spartano e di suo figlio Atreus.

Quale sarà il destino di Kratos e Atreus? Dove si dirigeranno padre e figlio dopo il Ragnarok? Domande che riceveranno una risposta a tempo debito, nel frattempo la community ha già cominciato a sognare e a speculare. In questi giorni, ad esempio, è ritornata in auge una fan art realizzata ben tre anni fa da Eric Ryan, artista che ha lavorato come illustratore per God of War Ascension. Come potete vedere in calce a questa notizia, Ryan ha immaginato Kratos e Atreus nell'Antico Egitto: nell'illustrazione, dinanzi ai due - abbigliati in perfetto stile autoctono - si stagliano gli inconfondibili profili di una piramide e di una sfinge avvolti in una tempesta di sabbia. A perturbare il panorama c'è la sagoma gigantesca di quello che sembra essere un potente dio egizio al comando di un esercito di mostri volanti e non.

Se avete seguito le vicissitudini di Kratos anche al di fuori dei videogiochi, allora sapete bene che l'immagine in questione è tutto fuorché inverosimile. Durante lo sviluppo di God of War (2018), l'Egitto è stato preso in seria considerazione, per poi essere impiegato come ambientazione della serie a fumetti God of War: Fallen God. Chissà che Kratos non sia destinato a fare ritorno nel deserto africano...