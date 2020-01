God of War, Kratos e Faye: Cory Barlog vorrebbe raccontare l'incontro tra i due personaggi

Recentemente, Cory Barlog ha concesso una lunga intervista dedicata a God of War e al processo che ha portato alla nascita dell'apprezzata esclusiva PlayStation 4.

Nel corso della chiacchierata, sono state affrontate molteplici tematiche, tra cui la volontà da parte del director di approfondire uno specifico evento verificatosi nell'arco temporale compreso tra God of War 3 e l'ultimo God of War. Nello specifico, stiamo parlando dell'incontro tra Kratos e Faye.



"Sono entrambi guerrieri che hanno raggiunto una punto nella propria vita in cui non vogliono più combattere perché entrambi riescono ad andare oltre le ragioni a causa delle quali stavano continuando a lottare", ha svelato Barlog, aggiungendo che "L'incontrarsi in quella fase ed in quel preciso momento in cui entrambi volevano abbassare le armi ha cambiato entrambi profondamente". In merito alla genesi della coppia, il director di Santa Monica sembra avere le idee piuttosto chiare, tanto che ha espresso la speranza di poter un giorno approfondire l'evento: "Non so come o quando racconteremo questo, ma desidero davvero raccontare quella storia su Kratos e Faye".



Cosa ne pensate, vi piacerebbe saperne di più su quel fatidico incontro? In attesa di scoprire se gli sviluppatori si cimenteranno presto in un nuovo God of War, segnaliamo che Santa Monica ha festeggiato il proprio ventesimo anniversario!