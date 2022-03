God of War: Kratos di Fortnite torna in azione su PC grazie ad una mod

Dopo aver fatto il suo inaspettato esordio nel celebre Battle Royale di Epic Games nel 2020, la skin di Fortnite di Kratos fa il suo trionfale ritorno su God of War per PC grazie ad una mod realizzata da Omega Fantasy.

Il video pubblicato sul canale YouTube dell'autore della mod, e che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mostra il Dio della Guerra di Sony Santa Monica con la famigerata skin originariamente introdotta in Fortnite. Per l'occasione possiamo gustarci il feroce combattimento con Lo Sconosciuto che si presenta alla nostra abitazione nelle fasi iniziali dell'action-adventure. Il risultato finale, come nel caso della mod che ci metteva nei panni di CJ di GTA San Andreas, è piuttosto apprezzabile.

La skin Fortnite di Kratos ha acquisito una certa notorietà sin dalla sua pubblicazione, riuscendo a scatenare la simpatia e l'ilarità negli utenti poco abituati ad un Fantasma di Sparta tanto allegro e gioviale. Sebbene a livello estetico non ci siano molte differenze da rilevare, le emote disponibili in Fortnite consentono di eseguire movenze che sono abbastanza fuori dal personaggio di Kratos, solitamente cupo, severo ed infuriato. Sicuramente non era esattamente così che David Jaffe aveva in mente il suo Dio della Guerra quando l'ha originariamente concepito nel 2005.

God of War è arrivato anche su Steam Deck, dove si è mostrato in 18 minuti di gameplay.