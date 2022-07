God of War: Kratos greco vs Kratos norreno, chi è più forte?

Che si tratti della saga originale ambientata nell'Antica Grecia, o del nuovo corso norreno che si concluderà con God of War Ragnarok, il franchise di Santa Monica Studio da sempre ruota attorno alla figura dell'iconico Kratos, protagonista assoluto e amatissimo dai fan sin dal primo gioco della serie uscito nel 2005 su PlayStation 2.

Nel corso della serie di God of War, Kratos si distingue per una forza sovrumana legata alla sua natura di semidio, che gli consente di scatenare poteri devastanti e persino di resistere alla morte. Guidato da furia cieca e brutale che lo ha reso noto come il Fantasma di Sparta all'inizio del suo cammino, dopo aver concluso la battaglia contro gli Dei dell'Olimpo, il guerriero fugge lontano dalla Grecia, arrivando nelle terre nordiche e rifacendosi una vita ai piedi dei Nove Regni. Lo spirito violento che lo accompagnava quando era al servizio dell'Olimpo è un lontano ricordo, lasciando spazio alla quiete ed alla saggezza.

A questo punto viene però spontaneo domandarsi qual è la versione di Kratos più potente, se quella originale greca o la moderna visione norrena. Un quesito a cui non è semplice rispondere in quanto, nonostante il soft-reboot attuato nel 2018, i nuovi God of War si pongono in diretta continuità con la trilogia classica e relativi prequel di approfondimento. Kratos è sempre Kratos in poche parole, dunque la sua immensa potenza continua ad accompagnarlo in ogni battaglia.

Se da un lato la furia che lo caratterizzava durante la saga greca sembra non avere nessun tipo di eguali, grazie anche al sostegno degli Dei prima e dei Titani dopo, che gli hanno conferito poteri ancora più grandi e la possibilità di utilizzare armi divine fuori dalla portata di un normale essere umano, va anche considerato che la saggezza del Kratos norreno lo ha reso molto più pragmatico, con un approccio maggiormente strategico e ragionato ad ogni combattimento; ad ulteriore riprova del suo cambiamento, il fatto che provi a trasmettere simili approcci ed insegnamenti a suo figlio Atreus nell'arco di tutta la loro avventura attraverso i Nove Regni. A non venir meno è però la sua forza bruta, che emerge ancora oggi in tutta la sua devastante efficacia quando bisogna scontrarsi non solo con le creature della mitologia nordica, ma anche con gli stessi Dei Norreni.

Si potrebbe far notare che la maggior parte di quest'ultimi non godano degli stessi poteri delle divinità greche, tuttavia la loro minaccia non è minore. Soprattutto, Kratos non si è ancora mai confrontato con Odino e con Thor, considerati eguali di Zeus in termini di potenza. Sappiamo già che Thor sarà presente in God of War Ragnarok, e la probabile battaglia con Kratos promette di essere uno degli aspetti più epici del prossimo episodio del brand.

In conclusione, è molto probabile che sia proprio il Kratos Norreno la versione più forte del celebre personaggio, proprio perché riesce a controllare con maggior intelligenza i poteri eccezionali del suo passato, rendendolo in questo modo un guerriero completo e versatile in ogni situazione, non più accecato dall'ira come un tempo.

A tal proposito, volete sapere quanti anni ha Kratos in God of War Ragnarok?