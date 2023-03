God of War, Kratos inizialmente aveva un accento britannico: il curioso retroscena

Il "nuovo" Kratos della saga norrena di God of War ha riscosso grande successo grazie in particolare all'interpretazione di Christopher Judge, l'attore che ha prestato voce e movenze all'iconico Fantasma di Sparta sia nel capitolo del 2018 che in God of War Ragnarok. Eppure, per un attimo potevamo avere un personaggio ben diverso.

Stando infatti a quanto rivelato dallo stesso Judge (premiato per la Best Performance ai Game Awards 2022 per God of War Ragnarok) nel corso di un'intervista con IGN.com, inizialmente aveva doppiato Kratos dandogli un accento marcatamente britannico. Quando gli è stato chiesto come ha fatto a trovare la giusta voce per il personaggio, l'attore ha risposto: "Ho lasciato che fosse lei a trovarmi. Molti non lo sanno, ma in verità avevo fatto mesi di training vocale prima di iniziare, solo però con un accento britannico".

Judge prosegue il curioso racconto parlando del suo primo giorno sul set di God of War 2018: "Stavamo facendo il nostro primo ciak quando ho notato persone che bisbigliavano e parlavano tra loro, poi Corey Barlog si è avvicinato a me chiedendomi se il mio fosse un accento britannico, al che gli ho risposto 'evidentemente non uno buono se proprio devi chiedermelo'". In effetti un simile accento per un personaggio come Kratos non era esattamente la scelta migliore, e fortunatamente Judge ha poi aggiustato subito il tiro dando vita ad un'interpretazione rimasta nel cuore degli appassionati.

Intanto God of War Ragnarok ha segnato un record storico ai BAFTA 2023, ricevendo un numero record di nomination mai raggiunte prima da altri giochi.