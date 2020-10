God of War: Kratos è ancora più minaccioso nel concept dell'Art Director

Rafael Grassetti, l'Art Director di SIE Santa Monica, ha deciso di partecipare alla campagna social "How it started / How it ended" per mostrare un concept inedito di God of War che svela un Kratos dall'aspetto ancora più minaccioso.

L'anziano Dio della Guerra immortalato dall'artista principale di Sony Santa Monica presenta un viso con lineamenti decisamente più ruvidi della sua controparte finale, con una barba più pronunciata e uno sguardo ancora più penetrante. Il modello presentato da Grassetti mostra anche un Kratos dal fisico scolpito, con muscoli in evidenza e profonde cicatrici in ricordo delle battaglie combattute per far tremare i pilastri dell'Olimpo.

In calce alla notizia trovate il tweet di Grassetti con le immagini che mettono a confronto il concept originario e il modello finale (e dall'aspetto più "paterno") di Kratos. Nei giorni scorsi, i vertici di SIE Santa Monica hanno confermato l'arrivo di God of War su PS5 tramite retrocompatibilità, insieme a tutti i videogiochi sviluppati su PS4 dalla sussidiaria dei PlayStation Studios o sui quali ha collaborato con altre realtà del settore.

Qualora ve lo foste perso, eccovi infine il video reveal di God of War 2 ammirato durante il PS Showcase di metà settembre, con il teaser del Ragnarok che dovrebbe avvenire su PlayStation 5 nel 2021.