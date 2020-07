God of War: Kratos non ha problemi con la mascherina, Cory Barlog invita a proteggersi

Cory Barlog, direttore di God of War, è intervenuto su Twitter per ricordare a tutti che Kratos non ha problemi a indossare una maschera per proteggere gli altri, invitando i giocatori a fare altrettanto in questo momento così difficile per il mondo intero.

Negli Stati Uniti l'emergenza Coronavirus ha raggiunto numeri altissimi, il Covid-19 continua a diffondersi senza sosta in tutto il paese, generando non poche preoccupazioni con nuovi picchi di contagi giornalieri e una situazione tutt'altro che rosea, a differenza di quanto accade in molti paesi europei.

Su Twitter si è diffuso rapidamente un meme che recita "Kratos è negativo al Coronavirus", Cory Barlog ha subito ricondiviso l'immagine in questo sul suo profilo facendo notare che "il motivo è dato dal fatto che Kratos non ha problemi a indossare una maschera per proteggere se stesso e gli altri. Lo fa per sentirsi migliore, e non gli dispiace."

Un messaggio per sensibilizzare tutti i giocatori a indossare gli strumenti di protezione personale, per difendersi il più possibile dal Coronavirus. Speriamo che la situazione possa rapidamente migliorare anche negli Stati Uniti e ovviamente nel resto del mondo.