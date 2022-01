God of War, Kratos spacca di brutto anche su PC: guardate che spettacolo

Il sentore lo avevamo già avuto guardando i video pre-lancio distribuiti da NVIDIA e Santa Monica Studio e adesso ne abbiamo anche la certezza: il porting God of War per PC è divino.

A quasi quattro anni di distanza dal lancio avvenuto in esclusiva su PlayStation 4, lo spartano più arrabbiato della storia fa il suo debutto assoluto su PC con una conversione che non esitiamo a definire fenomenale, che eredita tutti i pregi dell'operato di Santa Monica Studio e li eleva grazie ad un comparto tecnico di pregevole fattura.

I ragazzi di Jetpack Interactive, che si sono occupati dei lavori di conversione, si sono dimostrati all'altezza del compito arricchendo la già notevole opera originale con tutta una serie di tecnologie di nuova generazione, inclusi NVIDIA DLSS e AMD FSR, che alleggeriscono il carico sull'hardware allargando lo spetto di configurazioni in grado di sostenerne il carico. Giudicate voi stessi guardando la nostra Video Recensione, che abbiamo registrato su una configurazione composta da una CPU i7 7740X, una GPU NVIDIA RTX 2080 Super e 16 GB di RAM GDDR4. Dopodiché, potete anche approfondire l'argomento leggendo la recensione di God of War per PC curata da Alessandro Bruni e consultare i requisiti di sistema di God of War per PC.