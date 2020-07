God of War diventa un libro per bambini, ecco B is For Boy

God of War come strumento educativo? Non stiamo scherzando, l'editore Insight Editions ha annunciato il libro per bambini God of War B is for Boy, un pratico volume nato per insegnare l'alfabeto ai più piccoli.

Le avventure di Kratos e Atreus sono state completamente reimmaginate con un design adatto ai più piccoli e ovviamente senza alcun tipo di violenza, così da poter essere lette senza problemi anche dai giovanissimi. Ogni lettera dell'alfabeto corrisponde ad un personaggio oppure ad un luogo riconducibile alla saga di God of War, così da offrire spunti diversi per imparare a scoprire tutto l'alfabeto.

Si tratta di un libro pensato ovviamente per i bambini in età prescolare, al momento il volume è stato annunciato solamente in lingua inglese con uscita prevista per il mese di settembre, chissà se qualche editore lo tradurrà anche in italiano, sareste disposti a comprarlo per i vostri figli, fratellini o nipotini?

I più grandicelli sono invece in attesa di novità su God of War 2 per PlayStation 5, secondo vari rumor Sony Santa Monica sarebbe già al lavoro da tempo sul progetto, allo stato attuale però nulla è stato annunciato ufficialmente e il gioco non è stato presentato al pubblico.