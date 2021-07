God of War: il mega tatuaggio di un fan sorprende Cory Barlog

Mentre cresce l'attesa dei fan per God of War 2, un appassionato del kolossal di Sony Santa Monica è riuscito a sorprendere Cory Barlog mostrando l'eccezionale opera d'arte che, nel corso degli ultimi due anni, si è tatuato sulle gambe per celebrare l'epopea norrena di Kratos e Atreus.

La realizzazione di questo tatuaggio, come spiegato dallo stesso fan conosciuto su Reddit come Mitniftus, ha richiesto all'incirca due anni in funzione della complessità del lavoro da svolgere e, naturalmente, delle sue dimensioni. La composizione, infatti, riprende i protagonisti e le ambientazioni principali di God of War per immortalare il tutto in un tatuaggio che ricopre l'intera superficie delle due gambe!

L'opera d'arte dell'appassionato di God of War è firmata da Evan Olin del Powerline Tattoo di Cranston (Rhode Island). Accortosi di questo lavoro, il papà di Kratos non ha lesinato complimenti sia al fan che all'artefice del tatuaggio, condividendo sui propri seguitissimi profili social l'opera per concedergli una doverosa visibilità.

Nei giorni scorsi, lo stesso Barlog è intervenuto in difesa del suo team di sviluppo per i folli attacchi ricevuti dopo il rinvio di God of War 2 al 2022, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5.