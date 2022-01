God of War: le meraviglie della versione PC nel trailer UltraWide in italiano

Ad un solo giorno di distanza dal lancio di God of War per PC, Sony ha ben pensato di far venire l'acquolina in bocca a tutti i giocatori pubblicando un nuovo trailer in 4K che offre un corposo assaggio delle potenzialità tecniche di questa nuove versione del gioco.

Il nuovo trailer di God of War per PC è doppiato in italiano ed è presentato nel formato panoramico 21:9 che, oltre a donare un look cinematografico alla produzione, offre anche una visuale sull'azione decisamente più ampia del normale ai possessori dei monitor compatibili. L'UltraWide è solo una delle funzionalità esclusive della versione PC di God of War, che tra le altre cose vanta anche il supporto a NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, AMD FSR, oltre a un framerate illimitato e sostanziali miglioramenti grafici rispetto alle versione PlayStation, come ombre a risoluzione maggiore, SSR migliorato e la possibilità di aggiungere l'Occlusione Ambientale sotto forma di GTAO ed SSDO.

Il nostro Alessandro Bruni ha già avuto modo di testare il gioco e non ha potuto fare a meno di constatare l'eccellente lavoro compiuto da Jetpack Interactive, software house che si è occupata della conversione. Scoprite cosa ne pensa leggendo la sua recensione di God of War per PC.