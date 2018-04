God of War: Metroid e Castlevania tra le fonti d'ispirazione

Durante una recente intervista concessa a GameSpot, il director di God of War Cory Barlog ha parlato dei giochi che hanno ispirato il game design della nuova avventura di Kratos, citando tra questi due classici senza tempo come Metroid e Castlevania.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, Cory Barlog ha parlato delle fonti d'ispirazione del nuovo God of War, concentrandosi in particolar modo sulla struttura di gioco. Rispetto ai capitoli precedenti della serie, la nuova avventura di Kratos e Atreus concede un ruolo più significativo all'esplorazione, introducendo elementi metroidvania che spingono i giocatori a visitare più volte lo stesso luogo, con la possibilità di sbloccare nuovi passaggi una volta acquisito un nuovo oggetto o una nuova abilità.

Alla luce di queste considerazioni, Cory Barlog ha citato Metroid e Castlevania come fonti d'ispirazione per il game design di God of War, almeno per quanto riguarda la costruzione del mondo di gioco. Non a caso, del resto, furono proprio Metroid e Castlevania a consacrare il sottogenere dei metroidvania (il termine è composto dai nomi delle due serie) con le loro influenze nel level design. Ma non è finita qui: pescando tra le produzioni più recenti, il director di God of War ha citato anche il recente Rise of the Tomb Raider, definendolo un altro punto di riferimento per gli action adventure moderni.

Cosa ne pensate delle parole di Barlog? Vi ricordiamo che nella giornata di oggi è stata pubblicata la nuova patch 1.17 di God of War.