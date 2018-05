God of War: miglior mese di lancio dal 1995 per un'esclusiva PlayStation negli USA

God of War è stato il videogioco più venduto ad aprile in Nord America come riportato da NPD ma secondo l'analisi di VentureBeat la nuova avventura di Kratos ha registrato anche il miglior mese di lancio di sempre per un'esclusiva PlayStation negli Stati Uniti.

Nel primo mese di commercializzazione, God of War ha venduto più di qualsiasi altro gioco esclusivo per PlayStation negli USA dal 1995, anno in cui il gruppo NPD ha iniziato a tenere traccia dei dati di vendita sul territorio americano. Un dato notevole se pensiamo che il titolo è arrivato nei negozi il 20 aprile, avendo avuto quindi solamente dieci giorni di tempo per stabilire questo primato. In precedenza il record assoluto spettava a Grand Theft Auto San Andreas per PlayStation 2, uscito nell'ottobre 2004 inizialmente in esclusiva Sony.

Il successo di God of War ha trainato anche le vendite di PlayStation 4, PS4 Pro e degli accessori, con il DualShock 4 God of War Edition diventato rapidamente il DualShock più venduto di sempre. Il gioco di Sony Santa Monica sta registrando numeri decisamente positivi anche in Europa, dove da settimane occupa le prime posizioni delle classifiche di Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Spagna e paesi nordici.