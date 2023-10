God of War: le migliori frasi di Kratos, parole dure senza nessun compromesso

I motivi per cui Kratos è uno dei personaggi più riconoscibili nel panorama videoludico sono numerosi, basti pensare al suo iconico design e alle numerose abilità di cui fa sfoggio nei giochi che lo hanno visto protagonista in God of War. Tuttavia, oltre che alle sue azioni, il carattere di questo personaggio passa anche attraverso le sue parole dure, senza nessun compromesso.

Gli interpreti della voce di Kratos in Italia, nel suo arco narrativo ricco di svolte e sfide epocali, sono due doppiatori diversi, nello specifico Marco Pagani nella saga che raccoglie i titoli della collezione di God of War nella mitologia greca e Pierluigi Astore nei titoli che invece comprendono gli episodi facenti capo alla mitologia norrena.

Sono moltissime le linee di dialogo del protagonista di God of War che ci raccontano la sua esperienza e, soprattutto, nel bene e nel male la sua evoluzione. Abbiamo quindi deciso di riproporvi 5 delle frasi più epiche di Kratos.

La ricerca di vendetta del protagonista comincia con Ares, il dio della guerra. Dopo aver risposto alle preghiere di Kratos e sottratto alla morte il soldato di Sparta, ribattezzato successivamente Fantasma di Sparta, l'inganno che il dio giocherà al protagonista cambierà drasticamente il corso della sua esistenza. Ares riflette dicendo "Quella notte tentai di farti diventare un grande guerriero..." e Kratos replica secco: "Ci sei riuscito."

Nella sua ascesa come dio della guerra, un titolo strappato al suo precedente possessore, il narratore ci presenta Kratos con una giustificata dose di deferenza: "E da quel giorno in poi, fino alla fine dei tempi, tutti gli uomini che dovettero combattere per il bene o per il male, lo fecero sotto lo sguardo attento dell' uomo che aveva sconfitto un Dio..."

Nello scontro tra Kratos e Poseidone in God of War III, quando quest'ultimo cerca di dissuadere Kratos dal compimento del suo piano di vendetta contro l'Olimpo, il Fantasma di Sparta risponde: "Ho vissuto come un guerriero. Sono morto come un dio. Dopo aver subito il più atroce dei sacrifici, mi è stata negata la libertà. Io, io sconfiggerò l’Olimpo. Io avrò la mia vendetta!"

Nell'arco di God of War (2018) e God of War Ragnarök, invece, c'è una particolare concentrazione anche sul lato più umano del personaggio di Kratos, che vediamo alle prese con il figlio Atreus.

Esplorando la paternità di Kratos con il figlio Atreus, in God of War arriva un primo, duro, insegnamento. Nel tentativo di rafforzare il figlio, infatti, Kratos gli dice: "Chiudi il tuo cuore. Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non puoi permetterti di provare pietà per loro. Loro non ne avranno per te."

L'interazione fra i due regala diversi dialoghi interessanti anche nel successivo episodio, fra cui uno screzio nel quale Atreus domanda al padre "Chi tiene te al sicuro?" e questi risponde "Io non ho bisogno della tua protezione", salvo sentirsi ribattere un "Ne sei davvero certo?", quasi come ad assistere ad un ribaltamento dei ruoli.

E, mentre si vocifera della possibile espansione di God of War Ragnarök, quali altri frasi vi sovvengono pensando alla serie di God of War? Ce ne sono alcune che vi sono rimaste particolarmente impresse nella memoria? Fatecelo sapere nei commenti!