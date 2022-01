God of War: quali sono le migliori mod PC per l'avventura di Kratos?

God of War è da poco approdato su Epic Games Store e Steam, conquistando anche l'utenza PC. L'opera Santa Monica Studio non è solo una versione tecnica sopraffine, come dicevamo nella nostra recensione di God of War per PC, ma è anche pronta per ospitare le mod della community, già al lavoro sui file del gioco: ecco alcune delle migliori.

Benché God of War sia disponibile su PC da pochi giorni, la community ha sin da subito cominciato a lavorare per migliorare l'esperienza con modifiche principalmente di carattere tecnico, ma anche proponendo soluzioni per permettere, ad esempio, di giocare a God of War su Windows 7, 8 e 8.1. Alcuni utenti propongono invece dei salvataggi NG+ importati direttamente da PS4, che permettono così di iniziare l'avventura con equipaggiamenti e abilità sbloccati, per chi ha già completato il gioco su console Sony.

La mod GOW Regrade è invece una mod che migliora i dettagli grafici come i colori, ombre e la resa visiva generale. Su Nexusmod popolare è anche il salto automatico dell'intro PlayStation, per chi volesse avviare il gioco in modo più veloce e immediato. Si tratta dei primi contenuti amatoriali proposti dai fan, ed in futuro sicuramente vedremo tante altre scelte e possibilità per modificare l'avventura di Kratos e Atreus.