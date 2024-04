God of War: la mitologia norrena è reale in questo cosplay fedele di Thrud

Dopo averci meravigliati con God of War Ragnarok, Santa Monica Studios e Cory Barlog sono al lavoro su una nuova IP. Questo prossimo gioco sta prendendo forma, secondo quanto riferito dal game designer, ma dal canto nostro con questa bellissima interpretazione che vi stiamo per raccontare restiamo nelle terre norrene.

Prima del nuovo gioco, God of War Ragnarok arriverà su PC. Sony sta portando le sue esclusive anche su computer e l'ultima avventura di Kratos non sarà un'eccezione. Potremo dunque rivivere il secondo capitolo dell'epopea norrena al fianco del fantasma di Sparta, ormai genitore del giovane Atreus. Ma non sarà la fine. Prima o poi uscirà God of War 6 e noi abbiamo provato a immaginare una data di lancio.

Vi abbiamo spiegato la genesi di Kratos in God of War, ma la cosplayer Roxarlice Theresa Nawrot ci porta lontani dall'Antica Grecia. Presentata in God of War Ragnarok, Thrud è la figlia di Thor e Sif, sorella minore di Modi e sorellastra di Magni. Sarà lei, in seguito a un pazzesco sussegursi di eventi, a ereditare il mitico martello Mjolnir.

Abbiamo chiarito chi è Thrud in God of War, ma attraverso l'interpretazione condivisa dall'artista la possiamo osservare da più vicino. In questo cosplay di Thrud da God of War la giovane Aesir norrena esplora una zona boschiva, ma con le sue due lame già estratte pronte ad affrontare la minaccia di Loki.

