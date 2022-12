God of War mod: la battaglia tra Messi e Mbappé è davvero 'mondiale'!

Lionel Messi e Kylian Mbappé, gli indiscussi protagonisti dei Mondiali di Qatar 2022 conclusisi con la vittoria pronosticata da FIFA 23 dell'Argentina nella finale con la Francia, continuano a darsi battaglia nella dimensione action di God of War grazie all'ultima trovata dei modder.

Il creatore di contenuti Omega Fantasy ha così tratto spunto dallo spettacolo offerto dalle due stelle dei Mondiali nella straordinaria sfida della finale per trasporre il tutto in un contesto decisamente più "norreno".

Per concretizzare questa sua visione, lo sviluppatore indipendente si è premurato di sostituire i modelli poligonali di Kratos e dello Sconosciuto di God of War con il modello 3D delle stelle della Francia e dell'Argentina. I risultati ottenuto dal modder sono semplicemente incredibili, specie considerando il 'tocco di classe' rappresentato dalla trasformazione del Leviatano nel pallone dei Mondiali di Qatar 2022.

Mentre Mbappé e Messi se le danno di santa ragione nel video che campeggia a inizio articolo, l'avventura attraverso i Nove Regni del Fantasma di Sparta e di suo figlio Atreus prosegue sempre su PC con il porting dell'originario God of War e la mod a tema The Last of Us incentrata, questa volta, sulla battaglia tra Joel e David.