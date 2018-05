God of War: l'attesa Modalità Foto arriva quest'oggi con la Patch 1.20

Sony e Santa Monica Studio hanno appena pubblicato la Patch 1.20 per God of War, che introduce l'attesissima Modalità Foto.

I giocatori possono accedere alla modalità foto dal menu Opzioni o attivando nelle impostazioni l'accesso rapido dal Touch Pad. La visuale può essere controllata con le levette (per inquadrare) e i tasti R2 e L2 (per scorrere verso l'alto o il basso). Premendo quadrato è possibile tornare alla posizione iniziale.

Nel menu della modalità foto sono presenti 5 differenti schede che includono tutte le opzioni di personalizzazione:

Visuale : regola il l’angolo di campo, la lunghezza focale e la rotazione della visuale;

: regola il l’angolo di campo, la lunghezza focale e la rotazione della visuale; Apertura : regola la profondità di campo, la distanza focale e l’apertura diaframma;

: regola la profondità di campo, la distanza focale e l’apertura diaframma; Filtri : regola la grana della pellicola, l’esposizione, il filtro e le opzioni di intensità del filtro;

: regola la grana della pellicola, l’esposizione, il filtro e le opzioni di intensità del filtro; Bordi : aggiunge la vignettatura e ne regola l’intensità e l’attenuazione. Sono inclusi bordi di numerosi stili e il logo ufficiale di God of War;

: aggiunge la vignettatura e ne regola l’intensità e l’attenuazione. Sono inclusi bordi di numerosi stili e il logo ufficiale di God of War; Personaggi: attiva o disattiva la possibilità di mostrare Kratos, Atreus e tutti gli altri personaggi nella scena. Possibilità di modificare le espressioni facciali di Kratos e di Atreus.

La Patch 1.20, oltre alla modalità foto, aumenta la dimensione dei caratteri in tutte le interfacce utente e nel menu e permette di rimappare la modalità Furia. Per l'occasione, sono anche stati pubblicati gli sticker a tema God of War nell'App Store di Apple, compatibili con iPhone e iPad. Presto verranno resi disponibili anche su Android nell'app PlayStation Messages.

Vi ricordiamo che God of War è disponibile esclusivamente su PlayStation 4. L'ultima fatica di Santa Monica Studio è diventata l'esclusiva PS4 venduta più rapidamente di sempre con ben 3,1 milioni di copie in soli 3 giorni.