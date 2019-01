God of War: molti boss sono stati tagliati durante lo sviluppo del gioco

Cory Barlog ha recentemente avuto modo di parlare (ancora una volta) dello sviluppo dell'acclamato God of War. Stavolta lo ha fatto con Noclip, autore di numerosi documentari sul mondo videoludico.

Durante la chiacchierata, il director ha svelato che nel prodotto finale avrebbero dovuto esserci più boss di quelli effettivamente inclusi. Il team, tuttavia, si è visto costretto ad escludere molti di essi: "Abbiamo tagliato un sacco di boss, ne avevamo tanti altri. Il gioco era molto più ambizioso e fuori di testa. Andando avanti nello sviluppo, tuttavia, ci siamo resi conto che era troppo grande, e che non potevamo farcela".

Barlog ha spiegato che ogni combattimento contro un boss richiede un anno e mezzo di lavoro da parte di una squadra di 30 sviluppatori. Il "Boss Team", come lo ha definito il director, era inoltre impegnato anche su altri aspetti del gioco, pertanto sarebbe stato impossibile inserire tutti gli scontri pianificati inizialmente.

Trovate questo e altri aneddoti nella video intervista allegata in cima alla notizia. Tra le altre cose, Barlog ha anche chiarito che le battaglie contro i Troll non possono essere considerate come delle vere e proprie boss fight. In tempi recenti, abbiamo scoperto che Santa Monica Studio stava lavorando ad un'espansione di God of War, anch'essa cancellata poiché troppo ambiziosa.