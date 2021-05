God of War: quante volte muore Kratos nella serie?

In qualità di semidio è assai difficile che Kratos possa morire. Ma potrebbe succedere: lui stesso ha dimostrato che anche un dio greco può fare una fine terribile e cessare di esistere. E anzi, nel corso dei vari God of War lo stesso protagonista è stato a un passo dalla morte definitiva in più occasioni.

Quante volte è morto Kratos, per poi ritornare in vita? Per certo è morto due volte. La prima occasione avviene a pochi passi dal finale del capostipite della serie: dopo aver recuperato il Vaso di Pandora per prepararsi allo scontro finale con Ares, saputo della sua impresa vittoriosa il dio della guerra lo trafigge con un enorme pilastro, portandolo alla morte. Ma Kratos riesce a non sprofondare negli abissi degli Inferi e risale in superficie ad Atene grazie all'aiuto di un misterioso becchino incontrato nelle fasi iniziali dell'avventura intento a scavare una grossa fossa: è da quel buco che Kratos riemerge tornano in vita, con il becchino che rivela allo spartano che Atena non è l'unica divinità che sta vegliando su di lui. Kratos può così portare a termine la battaglia contro Ares.

La seconda occasione si verifica al termine del prologo di God of War II: è Zeus in persona ad ucciderlo con la Spada dell'Olimpo, dopo che il nuovo dio della guerra si è rifiutato di sottomettersi al suo volere. Ancora una volta sembra stia per essere inghiottito dall'inferno, e ancora una volta è un intervento esterno a riportarlo in vita: Gaia e tutti gli altri Titani hanno bisogno di lui per porre fine alla tirannia dell'Olimpo, pertanto Kratos ricomincia a vivere mosso stavolta da un desiderio di vendetta ancora più potente rispetto a quello provato nei confronti di Ares.

Ci sarebbe una terza occasione in cui l'iconico protagonista della serie è stato a un passo dalla fine della sua esistenza. Al termine di God of War III, dopo aver finalmente distrutto Zeus, Kratos si rende conto del caos in cui ha gettato il mondo dopo aver eliminato tutti gli dei dell'Olimpo. Con lo spirito di Atena che gli ordina di restituirle tutti i poteri di cui dispone, e consapevole di non avere più alternative, Kratos commette suicidio trafiggendosi con la Spada dell'Olimpo, scatenando l'ira di Atena mentre esala il suo ultimo respiro. Tuttavia, in qualche modo, Kratos è riuscito a sopravvivere e fuggire dalla Grecia, ricominciando una nuova esistenza nelle terre nordiche. Non è ben chiaro come ci sia riuscito, ma tecnicamente Kratos non sarebbe davvero morto per la terza volta al termine della trilogia originale.

Che il potente guerriero sia destinato prima o poi a perire per sempre, come profetizzato dal murale trovato alla fine di God of War per PS4? Di certo dovremo aspettare ancora un po' prima di scoprirlo, dato che ancora non sappiamo quando esce God of War 2 per PS5. Nel frattempo possiamo soddisfare altre curiosità sull'amatissimo personaggio, ad esempio che Dio è Kratos in God of War.