Da God of War a Netflix Games: Raf Grassetti su una nuova IP tripla A

Nel corso del mese di maggio, Raf Grassetti ha annunciato il suo addio a Santa Monica Studio, team dove ha militato per oltre dieci anni, sino a ricoprire il ruolo di Art Director per God of War: Ragnarok.

Inizialmente, il talentuoso artista non aveva svelato le ragioni della sua separazione dalla software house di casa Sony, ma ora apprendiamo la natura della sua prossima avventura professionale. Con il Tweet che potete trovare in calce a questa news, Raf Grassetti ha infatti confermato di essere entrato ufficialmente a fare parte della squadra di Netflix Games.



Presso la divisione gaming del colosso dello streaming, l'artista si occuperà di dare vita a una nuova proprietà intellettuale. L'inedita IP, conferma Grassetti, potrà contare su di un ampio budget, per una produzione di stampo AAA. Al momento, da Netflix Games non giunge alcun dettaglio ulteriore sulle caratteristiche di questo titolo misterioso.

Accanto a sé, Raf Grassetti avrà un importante team di talenti. Al direttore creativo di God of War: Ragnarok si uniscono infatti l'ex Head of Creative di Halo: Infinite, Joseph Staten, oltre a Jerry Edsall (ex Lead Programmer per Gears of War 4 e Gears 5, presso The Coalition) e Chacko Sonny (ex produttore esecutivo per la serie di Overwatch, presso Blizzard Entertainment).