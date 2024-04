God of War Next: Sony Santa Monica alle grandi manovre con decine di assunzioni

Oltre al lavoro che starebbe portando avanti Cory Barlog sulla nuova IP PS5 di Santa Monica, i vertici della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios guardano al futuro di God of War e aprono le porte a decine di nuovi sviluppatori interessati a dare forma al prossimo capitolo della saga action di Kratos.

Sul portale web di PlayStation Careers troviamo infatti ben 24 posizioni lavorative aperte presso gli studi di Sony Santa Monica a Los Angeles: le figure professionali cercate dal rinomato studio della galassia Sony sono chiamate a ricoprire le mansioni più disparate, spaziando dai programmatori ai designer del combat system per passare agli artisti digitali, ai produttori tecnici e agli autori incaricati di dare forma alla trama.

Le indicazioni sul futuro di God of War emergono prevalentemente nella scheda che descrive le mansioni da svolgere in qualità di Senior Combat Designer: i candidati a ricoprire questo prestigioso ruolo nella famiglia di SIE Santa Monica dovranno avere "grande dimestichezza con i sistemi di combattimento e le meccaniche di gameplay di God of War (2018) e God of War Ragnarok (2022)".

L'infornata di assunzioni preannunciata da Sony Santa Monica, di conseguenza, dovrebbe essere legata allo sviluppo del prossimo, attesissimo capitolo dell'odissea action di Kratos. Nella speranza di scoprire al più presto cosa bolle in pentola dalle parti di SIE Santa Monica, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sul finale di God of War Ragnarok tra storie concluse e vicende sospese.

