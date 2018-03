God of War non presenterà schermate di caricamento tra le varie zone e le sequenze filmate

In un nuovo video diario di sviluppo, Dori Arazi diha rivelato che il nuovo God of War non presenterà schermate di caricamento nel passaggio da una zona all'altra e tra le vari sequenze filmate, questo per garantire un maggior coinvolgimento del giocatore.

Arazi (responsabile della parte cinematica e delle sequenze filmate) fa sapere che il gioco è stato pensato come una esperienza cinematografica di alto livello con soluzione di continuità (Single Shot), come una sorta di piano sequenza unico privo di interruzioni.

Al termine di una sequenza filmata o al passaggio in una nuova zona l'azione non verrà mai interrotta da un caricamento, in questo modo il giocatore si sentirà ancora più coinvolto nell'avventura e la narrazione non sarà penalizzata da brutali stacchi. Cosa ne pensate di questa scelta?

God of War è attualmente atteso per il prossimo 20 aprile su PlayStation 4 e PS4 Pro, nelle scorse ore Cory Barlog ha confermato la presenza del Photo Mode, questa modalità verrà però aggiunta dopo il lancio con una apposita patch.