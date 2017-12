God of War: nuovi screenshot per ambientazioni e personaggi

Dopo i nuovi concept art diha pubblicato una serie di screenshot e artwork di, gettando un ulteriore sguardo sulle ambientazioni e sui due personaggi di Kratos e Atreus.

Come potete vedere nella galleria riportata in calce alla notizia, le nuove immagini di God of War mostrano un paio di scorci dell'ambientazione innevata, due artwork dedicati a Kratos e altri due dedicati al figlio Atreus.

Se invece non vedete l'ora di conoscere nuovi dettagli sul gioco, vi ricordiamo che pochi giorni fa il creative director Cory Barlog ha dichiarato che God of War avrà una longevità media di 25/35 ore. Per quanto riguarda la data di pubblicazione del titolo, invece, sul PlayStation Store americano è emerso che il gioco potrebbe uscire il 22 marzo 2018, anche se si attende ancora una conferma ufficiale in merito.