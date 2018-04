God of War: il nuovo video-speciale è dedicato alla realizzazione della colonna sonora

L'uscita di God of War si avvicina sempre di più, e per rendere più piacevole l'attesa Sony pubblica a cadenza regolare dei video promozionali e di approfondimento dedicati al gioco. Quello apparso in rete ieri è interamente dedicato alla colonna sonora.

Il filmato, che potete ammirare in cima a questa notizia, vanta il commento del Lead Music Producer Peter Scaturro. Quest'ultimo ha spiegato che il "DNA" di tutte le tracce è composto da tre elementi principali: cori epici, strumenti a corda come violini e suoni potenti generati dagli ottoni, comuni anche ai precedenti capitoli della saga. Per donare maggiore personalità alla nuova avventura di Kratos sono però stati modificati i cori, che ora sono in lingua nordica antica, piuttosto che in latino.

Questo cambiamento ha richiesto delle ricerche approfondite, che hanno condotto i membri del team in Islanda, dove hanno incontrato dei linguisti esperti. Per la realizzazione delle parti vocali si sono poi avvalsi della collaborazione del coro Scola Cantorum di Reykjavik, particolarmente famoso nel paese. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di guardare il filmato per intero, che include i sottotitoli in lingua inglese.

God of War verrà pubblicato il 20 aprile esclusivamente su PlayStation 4. Qualche giocatore ha avuto da ridire sui cambiamenti apportati alla serie, ma il director di Cory Barlog non ha esitato a dire la sua al riguardo.