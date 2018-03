God of War: il nuovo diario di sviluppo è dedicato all'Ascia del Leviatano

hanno pubblicato un nuovo diario di sviluppo di. Nel filmato, gli sviluppatori ci parlano dell', l'arma principale di Kratos.

Fin dalle prime fasi dello sviluppo, Cory Barlog ha rappresentato Kratos con la sua ascia: il team sapeva che questo capitolo sarebbe stato un nuovo inizio per la saga, con le nuove ambientazioni, mitologia, telecamera e l'introduzione di Atreus, quindi per dare un taglio netto al passato si è pensato bene di affidare al protagonista un'arma completamente differente dalle iconiche Lame del Caos. Nel corso dell'avventura, i fabbri Brock e Sindri potranno potenziare l'Ascia del Leviatano: i vari upgrade intercambiabili ne modificheranno l'aspetto, le dimensioni e le mosse speciali.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che God of War sarà disponibile esclusivamente su Playstation 4 a partire dal 20 aprile 2018, in versione Standard, Limited e Collector's. Lo stesso giorno saranno lanciati anche una PS4 Pro in edizione limitata e un DualShock 4 a tema. In alcune recenti interviste, Cory Barlog ha parlato dei contenuti end-game e delle fonti di ispirazione per il level design. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla nuova avventura di Kratos, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima.