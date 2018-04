God of War: il nuovo filmato è incentrato sull'evoluzione di Kratos

Sony Interactive Entertainment e Santa Monica hanno pubblicato un nuovo filmato di approfondimento dedicato a God of War. Dopo averci parlato della colonna sonora e della mitologia norrena, questa volta Cory Barlog si concentra sull'evoluzione di Kratos.

Kratos si presenta come un personaggio profondamente differente rispetto all’ultima volta che l’abbiamo visto in azione. Nell’arco di tempo che divide God of War 3 e quest’ultimo capitolo, ha intrapreso un lungo viaggio verso la Scandinavia, vivendo un periodo di isolamento totale dal mondo, ripensando agli errori del passato: ha praticamente “toccato il fondo”, afferma Barlog, e sente il bisogno di cambiamento. In questo quadro, Atreus riveste un ruolo importante, riuscendo a far emergere l'umanità di Kratos e facendogli provare un senso di redenzione, di riuscita. Concludendo, il creative director specifica che il percorso di Kratos non sarà di stampo eroico, ma sarà invece ben più intimo e personale: il suo scopo non è abbattere Dei e salvare il mondo, ma ritrovare almeno una piccola frazione dell'umanità che ha perduto.

God of War uscirà esclusivamente su Playstation 4 venerdì 20 aprile. Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla recensione di Everyeye e ai nostri articoli dedicati alla storia di Kratos e alla mitologia norrena.