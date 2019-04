God of War: il nuovo tema dinamico gratuito è disponibile

Come ormai ben saprete, God of War sta per compiere il suo primo anno e Sony ha deciso di cogliere l'occasione al volo per celebrare l'evento con alcuni regali esclusivi per i propri utenti.

Uno di questi, un bellissimo tema dinamico per personalizzare l'aspetto della schermata principale della vostra PlayStation 4, è appena stato pubblicato sullo store digitale targato Sony. Tutto ciò che dovete fare per aggiungerlo alla vostra libreria è visitare la pagina ufficiale del tema sul PlayStation Network e aggiungerlo al carrello e procedere al "pagamento", il quale non vi comporterà alcuna spesa. Va inoltre precisato che questo contenuto esclusivo può essere scaricato da chiunque e non solo dai possessori dell'esclusiva PS4 sviluppata dal team Santa Monica. Vi ricordiamo che questo è solo uno dei regali che saranno pubblicati nel corso dei prossimi giorni, quindi vi invitiamo a tenere d'occhio le nostre pagine per scoprire cosa ci aspetta.

Sapevate che Cory Barlog ha confermato che il titolo non riceverà alcuna espansione? Secondo una recente dichiarazione di Jason Schreirer, inoltre, pare che Horizon Zero Dawn 2 e God of War 2 siano già stati confermati.