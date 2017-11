God of War: il nuovo trailer narra la storia di Dead Giant Stone Mason

Il nuovo trailer dinarra la leggenda del, uno dei personaggi della mitologia nordica che farà la sua comparsa nella nuova avventura di

Il video racconta la storia di Thamur, manovale intendo a costruire un gigantesco muro di pietra per proteggere Jotunheim... ma qualcosa non va per il verso giusto e Thamur si troverà impegnato in una battaglia con Thor, dalla quale uscirà sconfitto. Uno scontro che ha cambiato per sempre il volto di Midgard...

Il nuovo God of War è stato uno dei protagonisti alla conferenza Paris Games Week di Sony, per l'occasone è stato mostrato un nuovo trailer del gioco, in uscita nel 2018 su PlayStation 4.