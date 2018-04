God of War: il nuovo trailer su PlayStation 4 Pro è incentrato sui troll

Fra i nemici più iconici del nuovo God of War di Sony Santa Monica, troviamo certamente i possenti troll, apparsi sin dal reveal trailer del gioco.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mostra alcune scene di gameplay renderizzate su PlayStation 4 Pro con protagonisti proprio i troll. Il tutto è accompagnato dai commenti del game director Cory Barlog, del principal character artist Raphael Grassetti, e dal lead gameplay designer Jason McDonald, che ci descrivono la natura di questi nemici e le modalità tramite cui Kratos sarà in grado di affrontarli e sconfiggerli. Il video ci consente inoltre di dare una fugace occhiata ad alcuni degli artwork realizzati dagli artisti dello studio, poi riprodotti come modelli 3D ed inseriti all'interno del software.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che God of War sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 20 aprile. Sony ha da poco svelato quando i giocatori saranno in grado di mettere in pre-load la nuova avventura del Fantasma di Sparta. In attesa del debutto del gioco, vi invitiamo al nostro long play che si terrà giovedì 19 aprile a partire dalle ore 14:00. Per ulteriori dettagli sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione.