God of War: un nuovo video approfondisce la figura di Atreus

Nelle scorse ore,hanno pubblicato un nuovo video di approfondimento dedicato a God of War intitolato, nel quale l'Engineering Lead Jeet Shroff parla dell'importanza del figlio di Kratos.

Atreus ricoprirà un duplice ruolo all'interno dell'economia della nuova avventura: fungerà sia da alleato in combattimento, sia da ancora emotiva per Kratos, che nei precedenti capitoli della saga veniva rappresentato come un personaggio monodimensionale. Contribuirà, quindi, a mostrare altri lati della personalità dello spartano prima sconosciuti ai giocatori.

Lo sviluppatore spiega che non è stato facile integrare Atreus nel gameplay, ma i playtest si sono rivelati estremamente utili a tal fine. Il ragazzo affiancherà Kratos anche durante le fasi di puzzle solving. Grazie ad un pulsante del pad interamente dedicato a lui, i giocatori potranno ordinargli di compiere determinate azioni, come stordire un nemico o attivare particolari meccanismi durante la risoluzione dei puzzle ambientali. Secondo Shroff, sarà una vera e propria estensione di Kratos. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di guardare il video che trovate in apertura di notizia.

Questo non è il primo video dedicato ad Atreus: un altro intitolato "Designing an effective companion" venne rilasciato esattamente una settimana fa. Vi ricordiamo che God of War verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 20 aprile. Ieri, intanto, il director Cory Balrog ha confermato che su PlayStation 4 Pro sarà presente una Modalità Performance.