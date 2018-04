God of War: nuovo video dietro le quinte dedicato alla colonna sonora

Dopo il trailer incentrato sulla mitologia norrena, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte di God of War dedicato alla colonna sonora del gioco. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il video è accompagnato dal commento di Bear McCreary, il compositore della colonna sonora di God of War, che per l'occasione ci racconta come le musiche della nuova avventura di Kratos sono state plasmate attorno ai miti e alle atmosfere nordiche del gioco. Ricordiamo inoltre che McCreary ha già lavorato in passato ad alcune musiche di Outlander, The Walking Dead, Defiance e Black Sails.

Rimanendo in tema, la soundtrack di God of War si è resa disponibile su Spotify a partire dal 13 aprile, permettendo ai giocatori di pregustare le musiche che faranno da sfondo al titolo. Parlando invece dell'accoglienza ricevuta dalla stampa, il nuovo capitolo della serie si è appena confermato il titolo della saga con la media più alta mai registrata su Metacritic.

Nell'attesa che God of War faccia il suo debutto in esclusiva su PlayStation 4 il 20 aprile, potete gustarvi la nostra Video Recensione del gioco. Per saperne ancora di più sul gioco, invece, vi riproponiamo una recente intervista di Cory Barlog in cui si parla del nuovo sistema di combattimento.