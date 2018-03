God of War: nuovo video dietro le quinte sull'importanza di Atreus, il figlio di Kratos

ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte di God of War con il commento di Cory Barlog, il game director del gioco. In questo filmato di parla dell'importante ruolo rivestito da, il figlo di Kratos: potete visionarlo in cima alla notizia.

Stando alle parole di Cory Barlog, il team ha lavorato molto a fondo sul personaggio di Atreus, così da modellarne il comportamento in modo che non risultasse mai di intralcio per il giocatore. Dal momento che si sentiva l'esigenza di affidargli qualche abilità differente da quelle di Kratos, Atreus sarà in grado di comprendere la lingua del luogo e di decifrare gli strani simboli presenti sulle rune. Questo gli permetterà di utilizzare abilità magiche che il padre non sarà in grado di ottenere.

Dato che la semplicità del sistema di controllo rimaneva una caratteristica cruciale da non mettere in secondo piani, Sony Santa Monica ha deciso di non implementare nessun sistema di ordini che potesse risultare macchinoso. Atreus, tuttavia, sarà in grado di dare il suo contributo durante i combattimenti grazie alle proprie abilità speciali, come il tiro con l'arco e alcuni attacchi ravvicinati.

Se le cose dovessero mettersi male, in ogni caso, il figlio di Kratos sarà comunque in grado di cacciarsi fuori dai guai per conto proprio. Insomma, l'obiettivo degli sviluppatori era quello di farci sentire la presenza di Atreus al nostro fianco, rendendolo una presenza molto importante ai fini della storia e delle meccaniche di gioco, ma evitando al contempo che la sua presenza sul campo di battaglia diventasse una fonte di preoccupazione per l'utente.

Riordiamo che il nuovo God of War sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal prossimo 20 aprile: per sedare l'attesa potete gustarvi la nostra Video Anteprima del titolo.