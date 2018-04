God of War: il nuovo video gameplay è dedicato ai Troll e all'esplorazione

Il canale YouTube PlayStation Underground ha pubblicato un video diche mostra cinque minuti di gameplay inedito della nuova avventura di Kratos. Il filmato è incentrato suie sull'esplorazione, se non volete anticipazioni vi consigliamo di non guardare la clip che trovate in apertura.

La scorsa settimana Sony Interactive Entertainment Japan & Asia ha pubblicato un video che mostra God of War per PlayStation 4 Pro in azione, a questo proposito il Game Director Cory Barlog ha rivelato su Twitter che il gioco includerà una modalità "Performance" su PS4 Pro, studiata appositamente per migliorare la resa grafica sui pannelli a 1080p.

Nel weekend ha destato curiosità inoltre la foto che ritrae Cory Barlog e Neil Druckmann di Sony Santa Monica, con il primo che ha consegnato a quest'ultimo una copia di God of War in anteprima assoluta. Il nuovo gioco di Kratos uscirà nei negozi il 20 aprile in esclusiva su PS4 e PS4 Pro, lo stesso giorno troveremo nei negozi anche una speciale PlayStation 4 Pro Limited Edition a tiratura limitata e un DualShock 4 personalizzato con loghi e colori di God of War.