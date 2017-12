God of War: un nuovo video narra la storia di Atreus, il figlio di Kratos

ha pubblicato un video didedicato ad, il figlio di Kratos, svelando nuovi dettagli e retroscena sulla storia del personaggio. Il filmato, della durata di circa 10 minuti, è visionabile in cima alla notizia.

In assenza del padre, Atreus ha continuato a vivere insieme alla madre mentre affinava le proprie abilità con l'arco, preparandosi così a diventare quel piccolo guerriero che avremo modo di conoscere durante la nuova avventura di Kratos. Tra le altre cose, apprendiamo che Atreus sarà in grado di ascoltare le voci degli animali nella propria testa, caratteristica che con ogni probabilità troverà diverse applicazioni interessanti anche a livello di gameplay.

Nell'attesa che il nuovo God of War venga pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 nel corso del 2018, vi riproponiamo gli ultimi screenshot del gioco mostrati nella giornata di ieri. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.