God of War: oltre 750 linee di dialogo e 600 animazioni uniche per le sezioni in barca

In un nuovo diario dello sviluppo pubblicato recentemente, Santa Monica Studio ha rivelato tanti nuovi retroscena sulla lavorazione di God of War. Questa volta gli sviluppatori si sono focalizzati sulle sezioni in barca, mezzo che Kratos e Atreus impiegano per gli spostamenti sulle acque del Lago dei Nove.

Santa Monica ha rivelato tantissime curiosità al riguardo e, soprattutto, gli impressionanti numeri che caratterizzano queste sezioni: sono ben 750 le linee di dialogo scambiate tra i due protagonisti a bordo della barca, mentre le animazioni uniche sono più di 600! Molte di queste ultime cambiano totalmente quando si acquisisce Mimir. Sui pontili, invece, viene riconosciuta la posizione a destra o a sinistra e le animazioni per salire o scendere cambiano di conseguenza. Il remo utilizzato da Kratos viene riconosciuto dal motore di gioco come una vera e propria arma, anche se non può essere utilizzato altrove. Durante lo sviluppo è stato però riscontrato un bug che permetteva allo spartano di scendere portandoselo dietro!

Se l'argomento vi ha incuriosito, a questo indirizzo trovate informazioni ancora più dettagliate sul prototipo, sulla realizzazione delle animazioni e sulle sfide incontrate dagli sviluppatori mentre veniva messo a punto il sistema di movimento dell'imbarcazione.

Ricordiamo che God of War è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. La patch 1.30 pubblicata pochi giorni fa ha aggiunto la modalità Nuova Partita +, richiesta a gran voce dai fan fin dal lancio del gioco.