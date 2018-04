God of War: oltre tre ore di gameplay della nuova avventura di Kratos, senza spoiler

Ci siamo, finalmente! Oggi 20 aprile debutta l'attesissimo God of War in esclusiva su PlayStation 4. Per aiutarvi a sopportare l'attesa, nel pomeriggio di ieri il nostro Francesco Fossetti vi ha tenuti compagnia con due differenti live dedicate al gioco di Santa Monica Studio.

Nella prima ha mostrato le fasi iniziali della nuova avventura dello spartano, limitando comunque al minimo le anticipazioni. Nella seconda, completamente priva di spoiler sulla trama di gioco, si è invece concentrato sulle attività secondarie, una delle novità indiscusse di questo capitolo.

Le trasmissioni, come sempre, sono andate in onda sul nostro canale Twitch al quale vi invitiamo ad iscrivervi, un requisito indispensabile per poter interagire con la community in chat e con la redazione. Grazie alla registrazione, inoltre, riceverete una notifica poco prima dell'inizio delle future dirette, così non correrete il rischio di perdervele!



Durante il livestream di lancio trasmesso nella notte, Cory Barlog di Sony Santa Monica ha mostrato in azione il Photo Mode di God of War oltre ad un prototipo datato 2015 e un nuovo trailer con i riconoscimenti ottenuti da parte della stampa internazionale. Sapevate che God of War è il gioco PS4 con il secondo miglior Metascore di sempre su Metacritic, subito dietro a Grand Theft Auto V?

God of War è disponibile a partire da oggi in esclusiva su PlayStation 4. Segnaliamo che il titolo ha già ricevuto una day-one patch, la 1.10 dal peso di 670 MB, che ha ricalibrato l'intelligenza artificiale dei nemici, ha migliorato l'economia di gioco e ha risolto diversi bug.