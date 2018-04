God of War: online Recensione e Video Recensione del nuovo gioco di Kratos per PS4

Manca poco al lancio di God of War per PlayStation 4: il nuovo gioco di Sony Santa Monica arriverà nei negozi il 20 aprile ma da questo momento potete leggere la Recensione di God of War sulle nostre pagine, a opera di Francesco Fossetti.

La Recensione di God of War svela tutti i principali aspetti del nuovo gioco di Kratos: comparto tecnico, novità del gameplay, trama (senza spoiler) longevità e altri dettagli sulla produzione targata Sony Santa Monica.



Le sorprese però non finiscono qui perchè oggi pomeriggio a partire dalle 16:00 Francesco Fossetti e Alessandro Bruni terranno un Q&A su God of War, una sessione di domande e risposte per scoprire tutto, ma proprio tutto, sul nuovo gioco di Kratos, il primo ambientato nelle fredde terre del Nord Europa.

God of War per PlayStation 4 uscirà il 20 aprile in contemporanea mondiale in edizione Limited, Bonus e Collector's, quest'ultima contenente una statua di Kratos, artbook e altri bonus fisici e contenuti digitali. Lo stesso giorno nei negozi arriveranno anche la PS4 Pro Limited Edition e il DualShock 4 personalizzato con loghi e colori del gioco. Kratos sta per tornare, siete pronti per vivere una nuova mastodontica avventura in compagnia del Guerriero di Sparta?