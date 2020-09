God of War, padre del Director ricoverato:Barlog critica la gestione USA della crisi COVID

Manifestatasi agli inizi del 2020 in maniera fulminea e imprevista, l'epidemia di COVID-19 si è rapidamente trasformata in un'emergenza globale, che ha duramente colpito molti Paesi del mondo.

Non hanno fatto eccezione gli Stati Uniti d'America, colpiti con forza dalle conseguenze legate al diffondersi del contagio. Dati riportati dalla Johns Hopkins University quantificano in oltre 7 milioni di casi e più di 200.000 decessi l'impatto del Coronavirus sulla popolazione statunitense. In un contesto estremamente complesso, infiammato dalle imminenti elezioni presidenziali e che ha visto riaccendersi con forza il dibattito pubblico legato alla struttura del sistema sanitario USA, sono molte le voci che si sono levate per pronunciarsi in maniera critica sulla gestione dell'emergenza COVID nel Paese.



Tra queste ultime, anche un noto esponente dell'industria videoludica: Cory Barlog. Il Director di God of War, già nell'estate, aveva evidenziato l'importanza di utilizzare la mascherina e rispettare le norme precauzionali volte a contrastare il contagio. Ora, Barlog ha voluto accendere i riflettori sulla drammatica realtà della quotidianità ospedaliera, con le strutture che, a causa della gravità della situazione, non consentono la visita ai degenti da parte di parenti. Con il padre attualmente ricoverato, il Director di God of War ha espresso tutta la propria sofferenza per non poter essere fisicamente accanto al genitore ed ha riservato parole decisamente dure a coloro che negano o ignorano l'emergenza, rifiutandosi di ottemperare alla necessità di utilizzare la mascherina ed aggravando in questo modo l'impatto della pandemia.