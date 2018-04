God of War: la patch 1.11 risolve il problema delle bande nere

Sony Santa Monica ha pubblicato la patch 1.11 di God of War, un nuovo aggiornamento che mira a risolvere i problemi di aspect ratio, andando a rimuovere le fastidiose bande nere poste ai margini dello schermo.

Il nuovo God of War ha fatto il suo debutto su PlayStation 4 nella giornata di ieri, accompagnato da una corposa day-one patch pensata per migliorare i sottotitoli e il bilanciamento del gioco. Grazie alla nuova patch 1.11, già disponibile per tutti gli utenti, sono stati risolti anche i problemi di aspect ratio che causavano la comparsa delle bande nere.

Parlando invece dei futuri aggiornamenti previsti per il gioco, ricordiamo che God of War riceverà a breve una Photo Mode, permettendo agli utenti di personalizzare gli screenshot catturati nel corso dell'avventura (applicando una serie di filtri e modificando le espressioni di Kratos e Atreus). Al momento, tuttavia, si rimane in attesa di una data di lancio per la nuova modalità.

Se invece avete una mezza idea di affrontare la nuova avventura di Kratos alla difficoltà massima, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra Guida a tema. Per tenervi aggiornati su tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.