God of War: la patch 1.12 consente di regolare la grandezza dei testi

Dopo l'ultimo update pensato per risolvere i problemi di aspect ratio, God of War si è aggiornato di nuovo con la patch 1.12, permettendo agli utenti di modificare la grandezza dei testi visualizzabili all'interno del gioco.

La nuova patch 1.12, disponibile da qualche ora per tutti gli utenti di God of War, permette quindi di modificare la grandezza dei testi visualizzabili in-game, consentendo di personalizzarli secondo le proprie necessità. Per farlo basterà accedere al menù opzioni, selezionare la voce Accessibilità e regolare la grandezza del font.

Si tratta indubbiamente di una feature molto utile per chi volesse aumentare la leggibilità dei testi, specie se si gioca a una certa distanza dalla TV. Il nuovo update si aggiunge dunque alla patch 1.11 pubblicata nella giornata di ieri (update che mirava a risolvere i problemi di aspect ratio senza passare dalle impostazioni della console).

Parlando invece dei prossimi aggiornamenti, ricordiamo che God of War riceverà a breve una Photo Mode inedita. Se invece pensavate di affrontare la nuova avventura di Kratos e Atreus alla massima difficoltà, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra Guida a tema. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.