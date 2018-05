God of War: la patch 1.22 elimina alcuni bug e ritocca il bilanciamento

Sony Santa Monica ha pubblicato la patch 1.22 di God of War, un nuovo aggiornamento che mira a risolvere diversi bug e a ritoccare il bilanciamento di alcuni oggetti come i Guanti del Tempo Distrutti (ispirati al Guanto dell'Infinito di Avengers: Infinity War).

In realtà il changelog ufficiale della patch 1.22 si è limitato a parlare dei bug fix e di un miglioramento complessivo dell'esperienza di gioco, senza scendere nei dettagli. Stando a quanto riportato su Reddit dai giocatori, però, sembra proprio che l'aggiornamento abbia modificato i parametri di alcuni oggetti, così da migliorarne il bilanciamento complessivo.

In particolare, gli utenti riferiscono che i Guanti del Tempo Distrutti e le Protezioni Aegis sono stati indeboliti, in modo da renderli leggermente meno efficaci durante i combattimenti. Per il momento non sono stati segnalati altri oggetti interessati dai ritocchi di bilanciamento, mentre per il resto la patch 1.22 dovrebbe limitarsi a correggere una serie di bug minori riscontrati dai giocatori.

Ricordiamo inoltre che gli ultimi aggiornamenti hanno introdotto la Photo Mode, modalità che ha permesso tra le altre cose di immortalare il volto di un personaggio misterioso. Continuando a parlare di curiosità relative al gioco, sapevate che un utente è riuscito a calcolare la velocità dell'Ascia del Leviatano?