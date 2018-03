God of War: i pattern d'attacco dei nemici variano a seconda della difficoltà selezionata

Negli ultimi giorni, gli sviluppatori disono tornati a parlare in lungo e in largo di, nuovo episodio della serie dedicata a Kratos in arrivo su PlayStation 4 il 20 aprile 2018.

In alcune recenti interviste, Cory Barlog, creative director dell'action game, ha discusso anche della difficoltà di God of War. A quanto pare, a differenza di quanto poteva accadere nei vecchi episodi della saga, questa nuova iterazione riserverà una sfida ancor più variegata e stimolante a chi deciderà di selezionare le difficoltà più alte.

"Abbiamo lavorato tanto per renderla una sfida genuina, evitando così un cinico incremento statistiche. I nemici saranno più forti, ed avranno pattern d'attacco diversi; è tutto davvero differente. La decisione di includere una modalità facile, chiamata Story Mode, è dedicata a quegli utenti interessati al mondo di gioco e che non vogliono "essere malmenati ogni due secondi". "Give Me God of War" è la difficoltà più estrema, ed è fatta per quei giocatori che possono contare su strategia e riflessi divini. Le altre modalità sono “Give Me A Story, “Give Me A Balanced Experience” and “Give Me A Challenge”. Contando che io avevo selezionato l'opzione Esperienza Bilanciata, e sono morto diverse volte, ho paura di sapere come potrebbe essere la Give Me God of War".

God of War sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal 20 aprile. Per sapere tutto sul gioco di Santa Monica, vi invitiamo a consultare la nostra nuova anteprima.