God of War: che patto ha fatto Kratos con Ares?

L'originale saga greca di God of War ha visto Kratos scontrarsi con gli Dei dell'Olimpo, attraverso una lunga battaglia che ha trovato la sua conclusione in God of War III. E questo dopo che il Fantasma di Sparta ha passato anni al loro servizio dopo aver stipulato un patto con Ares.

Vi ricordate qual era il patto che Kratos fece con il dio della guerra? Avvenne durante una cruenta battaglia che sarebbe potuta costare la vita al guerriero greco. Un tempo, infatti, Kratos era il più potente e temuto generale degli spartani, fino a quando i barbari non arrivarono in Grecia pronti per la guerra. Kratos guidò il suo esercito contro gli invasori, ma i barbari si rivelarono molto più forti facendo dunque strage dei suoi uomini. Lo stesso Kratos stava per essere ucciso dal Re barbaro: proprio in quel momento, non trovando nessun'altra soluzione, lo spartano invocò il nome di Ares, implorandolo di eliminare i suoi nemici. In cambio avrebbe consegnato all'Olimpo la sua esistenza, divenendo il loro fedele servitore.

Ares accettò dunque la proposta, ed intervenne in aiuto del suo nuovo servo distruggendo l'armata dei barbari ed il loro sovrano. Da quel momento Kratos sarebbe stato per sempre schiavo del volere di Ares e dell'Olimpo, con le Lame del Caos che gli vennero legate alle braccia e che le avrebbe usate per realizzare ogni desiderio dei suoi nuovi padroni. Nei successivi 10 anni Kratos eseguirà qualunque ordine, anche i più cruenti ed infami, sacrificando involontariamente persino la sua stessa famiglia (ecco perché Kratos ha ucciso la sua famiglia in God of War).

