God of War su PC: aggiunto l'FSR 2.0, il nuovo potente scaler di AMD

A ormai diversi mesi dal lancio, Sony Santa Monica continua a supportare attivamente la versione PC di God of War (2018) e lo fa introducendo una delle feature più promettenti realizzate di recente da AMD, ovvero FidelityFX Super Resolution 2.0, la versione potenziata della tecnologia di scaling.

Il team di Santa Monica ha pubblicato un nuovo aggiornamento per la versione Steam di God of War, ed il changelog conferma che l'FSR 2.0, che sembra finalmente poter rivaleggiare ad armi pari con il DLSS di NVIDIA, è stato introdotto all'interno dell'action-adventure. Sfruttando l'ultima tecnologia di scaling prodotta da AMD i giocatori saranno in grado di godere di un'esperienza ancor migliore dal punto di vista grafico e prestazionale. Il changelog pubblicato da Santa Monica segnala inoltre che le funzioni di accessibilità Attiva/Disattiva Mira/Blocca ora non avranno più un comportamento incostante.

L'FSR 2.0 ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, specialmente dopo i primi test su Deathloop. Il grande vantaggio della nuova tecnologia AMD è che, se da un lato il DLSS necessita dei cosiddetti Tensor Core presenti nelle schede video della gamma RTX, l'FSR 2.0, invece, non ha bisogno di hardware specifico per il Deep Learning e consente ugualmente di ottenere risultati sorprendenti.

