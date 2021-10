God of War su PC, ecco il case perfetto: la creazione di un designer omaggia Kratos

Sembra proprio che l'annuncio della versione PC di God of War abbia generato grande entusiasmo nella community videoludica, che si sta già attrezzando per accogliere Kratos e Atreus con tutti gli onori.

Un designer particolarmente amante della saga ha ad esempio dedicato le proprie energie alla costruzione di un case a tema. Realizzata da "POPeART", già autore di diverse creazioni legate a titoli Ubisoft, Square Enix e Bethesda, il fan-case può essere ammirato direttamente in calce a questa news, grazie alle immagini pubblicate dal designer sul proprio account Twitter.

Il cinguettio, che ha ricevuto anche il diretto apprezzamento di Sony Santa Monica Studios, consente di dare uno sguardo al concept pensato per il PC case, che sfoggia la caratteristica bicromia in rosso e bianco tipica della serie God of War. Numerosi i dettagli, che spaziano tra il logo della saga al Leviatano imbracciato da Kratos in questo primo capitolo dell'arco norreno del Fantasma di Sparta. Cosa ve ne pare del risultato finale?



Ricordiamo che di recente Eric Williams, Game Director del sequel del God of War per PS4, ha offerto diversi dettagli sulla prossima epopea di Kratos e Atreus: abbiamo riassunto tutti i principali dettagli in un ricco video dedicato a God of War: Ragnarok.